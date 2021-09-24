Прокуратура сообщила о подозрении военным, которые пытали людей в Донецком телецентре

Двум бывшим военнослужащим ВСУ и экс-сотруднику СБУ Донецкой области заочно сообщили о подозрении в «жестоком обращении с гражданским населением, совершенном группой лиц, и за участие в террористической организации».

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемые по указанию главарей «ДНР» с 2014-го по 2015 год пытали людей за проукраинские взгляды. Делали они это в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре.

Во время допросов они применяли к мирным людям пытки — систематически избивали руками и ногами, а также удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.