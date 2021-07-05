Human Rights Watch сообщила о новых случаях пыток заключенных в ОРДЛО женщин

Боевики в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей пытают людей, находящихся под стражей, и жестоко обращаются с ними.

Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

Она получила новую информацию о нескольких женщинах, которых удерживают в «ДНР» по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».

В частности, одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие — имеют серьезные заболевания, но их не лечат, а четвертую женщину пытали.

Старший исследователь Европы и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп проявляются в жестоком обращении с женщинами, которые находятся под стражей.

«Насколько нам известно, многих задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу и надлежащей медицинской помощи», — заявила она.