Human Rights Watch сообщила о новых случаях пыток заключенных в ОРДЛО женщин

Боевики в оккупированных частях Луганской и Донецкой областей пытают людей, находящихся под стражей, и жестоко обращаются с ними.
Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.
Она получила новую информацию о нескольких женщинах, которых удерживают в «ДНР» по сфабрикованным обвинениям в «шпионаже».
В частности, одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие — имеют серьезные заболевания, но их не лечат, а четвертую женщину пытали.
Старший исследователь Европы и Центральной Азии Юлия Горбунова отметила, что пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп проявляются в жестоком обращении с женщинами, которые находятся под стражей.
«Насколько нам известно, многих задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу и надлежащей медицинской помощи», — заявила она.
По данным ООН, в период с 2014 до 2021 года жертвами пыток и жестокого обращения стали около четырех тысяч задержанных в ОРДЛО. Война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова».
- Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна другая цивилизованная страна не признали результаты голосования на «референдуме» и ввели санкции против России.