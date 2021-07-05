Human Rights Watch повідомила про нові випадки катування увʼязнених в ОРДЛО жінок

Бойовики в окупованих частинах Луганської та Донецької областей катують людей, які перебувають під вартою, і жорстоко з ними поводяться.

Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch.

Вони отримали нову інформацію про кількох жінок, яких утримують у «ДНР» за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві».

Зокрема, одна жінка була вагітною, коли її затримали у травні 2021 року, дві інші — мають серйозні захворювання, але їх не лікують, а четверту жінку катували.

Старша дослідниця Європи та Центральної Азії Юлія Горбунова зазначила, що катування та інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп проявляються в жорстокому поводженні з жінками, які перебувають під вартою.

«Наскільки нам відомо, багато затриманих тримають без звʼязку, у жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу і належної медичної допомоги», — заявила вона.