Бойовики в окупованих частинах Луганської та Донецької областей катують людей, які перебувають під вартою, і жорстоко з ними поводяться.
Про це заявила правозахисна організація Human Rights Watch.
Вони отримали нову інформацію про кількох жінок, яких утримують у «ДНР» за сфабрикованими звинуваченнями у «шпигунстві».
Зокрема, одна жінка була вагітною, коли її затримали у травні 2021 року, дві інші — мають серйозні захворювання, але їх не лікують, а четверту жінку катували.
Старша дослідниця Європи та Центральної Азії Юлія Горбунова зазначила, що катування та інші випадки негуманного поводження з боку збройних груп проявляються в жорстокому поводженні з жінками, які перебувають під вартою.
«Наскільки нам відомо, багато затриманих тримають без звʼязку, у жахливих умовах і без доступу до справедливого судового процесу і належної медичної допомоги», — заявила вона.
За даними ООН, у період з 2014 до 2021 року жертвами катувань і жорстокого поводження стали близько чотирьох тисяч затриманих в ОРДЛО. Війна на Донбасі триває від 2014 року — після російської окупації Криму.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.