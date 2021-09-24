У Карпатах вирує штормовий вітер — рятувальники просять утриматися від походів

У Карпатах здійнявся штормовий вітер і падає дощ зі сніжною крупою, через що видимість обмежена до 70 метрів. Рятувальники оголосили штормове попередження та просять не підійматися в гори.

Про це йдеться в дописі Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

«Станом на 08:35 24 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря 0 °С, вітер південно-західний 20—24 м/с із поривами до 30 м/с. Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогірʼя», — зазначають рятувальники.

Державна служба з надзвичайних ситуацій також попередила про пориви вітру та погіршення погодних умов на всій території України.

Синоптики зазначають, що сьогодні очікується мінлива, дощова та вітряна погода через атмосферні фронти з північного заходу Європи.

А от на вихідні дні погода почне поліпшуватися: дощів і хмар стане менше, вітер послабшає, а температура дещо підвищиться.