В Карпатах бушует штормовой ветер — спасатели просят воздержаться от походов

В Карпатах поднялся штормовой ветер и идет дождь со снежной крупой, из-за чего видимость ограничена до 70 метров. Спасатели объявили штормовое предупреждение и просят не подниматься в горы.
Об этом говорится в предупреждении Черногорского горного поисково-спасательного поста.
«По состоянию на 08:35 24 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха 0 °С, ветер юго-западный 20—24 м/с с порывами до 30 м/с. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье», — отмечают спасатели.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также предупредила о порывах ветра и ухудшении погодных условий на всей территории Украины.
Синоптики отмечают, что сегодня ожидается переменная, дождливая и ветреная погода из-за атмосферных фронтов с северо-запада Европы.
А вот на выходных погода начнет улучшаться: дождей и облаков станет меньше, ветер ослабеет, а температура несколько повысится.
- На горе Поп Иван Черногорский в ночь на 21 сентября температура воздуха опустилась до -6 °С. До этого на горе температура сохранялась на уровне 0 °С. Однако уже в среду, 22 сентября, в Карпатах пошел снег.