У Росії після наради щодо стрілянини в університеті знайшли мертвим главу управління Слідчого комітету Пермського краю

У Росії знайдений мертвим керівник слідчого управління Слідчого комітету Пермського краю Сергій Сарапульцев.

Про це повідомляють «Коммерсант», Интерфакс та інші російські ЗМІ.

За попередніми даними, він вчинив самогубство. Чоловіка знайшли у його будинку в котеджному селищі.

Як пишуть російські ЗМІ, полковник вкоротив собі віку після наради в регіональному підрозділі СКР, на якій обговорювалося розслідування збройного нападу на Пермський університет. Після засідання нібито відсторонили низку слідчих.

Водночас джерело Интерфаксу зазначило, що причина суїциду «не повʼязана з його службою».

Наразі в’їзд в котеджне селище, де знайшли мертвим Сарапульцева, перекритий, працює поліція. Охорона пропускає тільки місцевих жителів.

Сарапульцев керував управлінням з липня 2018 року.