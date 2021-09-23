У Росії після наради щодо стрілянини в університеті знайшли мертвим главу управління Слідчого комітету Пермського краю

У Росії знайдений мертвим керівник слідчого управління Слідчого комітету Пермського краю Сергій Сарапульцев.
Про це повідомляють «Коммерсант», Интерфакс та інші російські ЗМІ.
За попередніми даними, він вчинив самогубство. Чоловіка знайшли у його будинку в котеджному селищі.
Як пишуть російські ЗМІ, полковник вкоротив собі віку після наради в регіональному підрозділі СКР, на якій обговорювалося розслідування збройного нападу на Пермський університет. Після засідання нібито відсторонили низку слідчих.
Водночас джерело Интерфаксу зазначило, що причина суїциду «не повʼязана з його службою».
Наразі в’їзд в котеджне селище, де знайшли мертвим Сарапульцева, перекритий, працює поліція. Охорона пропускає тільки місцевих жителів.
Сарапульцев керував управлінням з липня 2018 року.
- У Росії, у місті Перм вранці 20 вересня невідомий відкрив стрілянину на території Державного національного дослідницького університету. Внаслідок стрілянини постраждали два десятки людей, є загиблі.