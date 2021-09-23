В России после совещания по стрельбе в университете нашли мертвым главу управления Следственного комитета Пермского края

В России найден мертвым руководитель следственного управления Следственного комитета Пермского края Сергей Сарапульцев.
Об этом сообщают «Коммерсант», Интерфакс и другие российские СМИ.
По предварительным данным, он совершил самоубийство. Мужчину нашли в его доме в коттеджном поселке.
Как пишут российские СМИ, полковник наложил на себя руки после совещания в региональном подразделении СКР, на котором обсуждалось расследование вооруженного нападения на Пермский университет. После заседания якобы отстранили ряд следователей.
В то же время, источник Интерфакса отметил, что причина суицида «не связана с его службой».
Сейчас въезд в коттеджный поселок, где нашли мертвым Сарапульцева, перекрыт, работает полиция. Охрана пропускает только местных жителей.
Сарапульцев руководил управлением с июля 2018 года.
- В России, в городе Пермь утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу на территории Государственного национального исследовательского университета. В результате стрельбы пострадали два десятка человек, есть погибшие.