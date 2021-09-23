Посли G7 заявили про розчарування судовою реформою в Україні та закликали прискорити відбір кандидатів до Етичної ради ВРП

Посли G7 (країни «Великої сімки») розчаровані процесом судової реформи в Україні.

Про це повідомляється на сторінці послів у Twitter.

«Посли G7 продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні із занепокоєнням. Вони із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП) після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів», — йдеться в повідомленні.

На думку послів «Великої сімки», запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи.

У зв’язку з цим посли закликали Раду суддів і всіх партнерів забезпечити швидке висування експертів до Етичної Ради ВРП.

Також посли заявили, що стурбовані законопроєктом № 4533 (Про конституційну процедуру), який має вдосконалити роботу Конституційного суду.

«Реформа Конституційного суду повинна забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів КСУ і гарантувати тимчасове збільшення вимог до голосування, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії», — додали дипломати.

Посли G7 наголосили, що всебічна судова реформа залишається найважливішим пріоритетом для країн «Великої сімки», бо має «вирішальне значення для успіху всіх реформ в Україні та виконання вимог народу».

«Проведення цих реформ покращить інвестиційний клімат і здатність виконувати міжнародні зобов’язання», — зауважили посли.