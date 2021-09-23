Послы G7 заявили о разочаровании судебной реформой в Украине и призвали ускорить отбор кандидатов в Этический совет ВСП

Послы G7 (страны «Большой семерки») разочарованы процессом судебной реформы в Украине.

Об этом сообщается на странице послов в Twitter.

«Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия (ВСП) после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов», — говорится в сообщении.

По мнению послов «Большой семерки», предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы.

В связи с этим послы призвали Совет судей и всех партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП.

Также послы заявили, что обеспокоены законопроектом № 4533 (О конституционной процедуре), который должен усовершенствовать работу Конституционного суда.

«Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии», — добавили дипломаты.

Послы G7 отметили, что всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для стран «Большой семерки», поскольку имеет «решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа».

«Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства», — отметили послы.