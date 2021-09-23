Зеленський передав премʼєру Британії список з увʼязненими Росією українцями та запросив його відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони позитивно оцінили перші результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Президент також запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом, повідомляє пресслужба його Офісу.

«За неповний рік дії Угоди вже маємо конкретні результати україно-британської взаємодії в багатьох сферах», — наголосив Зеленський, додавши, що у першому півріччі двосторонній товарообіг зріс на понад 70%.

Президенти також обговорили ситуацію на Сході України, зокрема у Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.

Зеленський також передав прем’єр-міністру Великої Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.