Зеленський передав премʼєру Британії список з увʼязненими Росією українцями та запросив його відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони позитивно оцінили перші результати запровадження Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.
Президент також запросив Бориса Джонсона відвідати Україну з візитом, повідомляє пресслужба його Офісу.
«За неповний рік дії Угоди вже маємо конкретні результати україно-британської взаємодії в багатьох сферах», — наголосив Зеленський, додавши, що у першому півріччі двосторонній товарообіг зріс на понад 70%.
Президенти також обговорили ситуацію на Сході України, зокрема у Чорноморсько-Азовському регіоні. Глава держави подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії територіальної цілісності України та свободи судноплавства в регіоні.
Зеленський також передав прем’єр-міністру Великої Британії список з майже 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово непідконтрольних територіях і в Російській Федерації.
- Президент України Володимир Зеленський 22 вересня в Нью-Йорку зустрівся з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем і передав йому список із майже 450 українців, утримуваних на тимчасово окупованих територіях і в Росії, попросивши посприяти у звільненні ув’язнених. Президент запевнив, що Україна готова підтримувати зусилля генсека ООН, зокрема в питанні реформування організації та зміцненні її ролі в подоланні глобальних викликів.
- Зеленський також провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили питання військово-технічного співробітництва, вільної торгівлі та безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря.