Зеленский передал премьеру Британии список с заключенными Россией украинцами и пригласил его посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны положительно оценили первые результаты внедрения Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

Президент также пригласил Бориса Джонсона посетить Украину с визитом, сообщает пресс-служба его Офиса.

«За неполный год действия Соглашения уже есть конкретные результаты украино-британского взаимодействия во многих сферах», — подчеркнул Зеленский, добавив, что в первом полугодии двусторонний товарооборот вырос более чем на 70%.

Президенты также обсудили ситуацию на Востоке Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе. Глава государства поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и свободы судоходства в регионе.

Зеленский также передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.