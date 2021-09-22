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Комітет Ради не зміг покарати Тищенка і Лероса за штовханину в Раді

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Регламентний комітет Верховної Ради не вирішив, як покарати нардепів Миколу Тищенка і Гео Лероса за штовханину в парламенті.

Про це в коментарі Укрінформу розповів член комітету, нардеп Павло Фролов.

«Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі в п’яти пленарних засіданнях», — розповів він.

За словами Фролова, комітет, найімовірніше, більше не повертатиметься до розгляду цього питання.

  • 9 вересня під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко зірвав виступ Гео Лероса, який вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців «ПВК Вагнера». Тищенко виштовхав Лероса з трибуни за «образу президента».
  • Фракція «Слуга народу» засудила штовханину депутатів Миколи Тищенка (СН) і Гео Лероса (позафракційний) під час недавнього засідання Верховної Ради. Фракція підтримала пропозицію її голови Давида Арахамії відсторонити учасників бійки від пленарних засідань на пʼять днів.