Комітет Ради не зміг покарати Тищенка і Лероса за штовханину в Раді

Регламентний комітет Верховної Ради не вирішив, як покарати нардепів Миколу Тищенка і Гео Лероса за штовханину в парламенті.
Про це в коментарі Укрінформу розповів член комітету, нардеп Павло Фролов.
«Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі в п’яти пленарних засіданнях», — розповів він.
За словами Фролова, комітет, найімовірніше, більше не повертатиметься до розгляду цього питання.
- 9 вересня під час засідання Верховної Ради Микола Тищенко зірвав виступ Гео Лероса, який вимагав пояснень від президента Володимира Зеленського щодо провалу операції із затримання бійців «ПВК Вагнера». Тищенко виштовхав Лероса з трибуни за «образу президента».
- Фракція «Слуга народу» засудила штовханину депутатів Миколи Тищенка (СН) і Гео Лероса (позафракційний) під час недавнього засідання Верховної Ради. Фракція підтримала пропозицію її голови Давида Арахамії відсторонити учасників бійки від пленарних засідань на пʼять днів.