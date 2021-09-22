Комітет Ради не зміг покарати Тищенка і Лероса за штовханину в Раді

Регламентний комітет Верховної Ради не вирішив, як покарати нардепів Миколу Тищенка і Гео Лероса за штовханину в парламенті.

Про це в коментарі Укрінформу розповів член комітету, нардеп Павло Фролов.

«Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі в п’яти пленарних засіданнях», — розповів він.

За словами Фролова, комітет, найімовірніше, більше не повертатиметься до розгляду цього питання.