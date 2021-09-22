Комитет Рады не смог наказать Тищенко и Лероса за потасовку в Раде

Регламентный комитет Верховной Рады не решил, как наказать нардепов Николая Тищенко и Гео Лероса за потасовку в парламенте.

Об этом в комментарии Укрінформу рассказал член комитета, нардеп Павел Фролов.

«Комитет не смог принять решение. Ни чтобы предупредить обоих, ни чтобы рекомендовать Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях», — рассказал он.

По словам Фролова, комитет, скорее всего, больше не вернется к рассмотрению этого вопроса.