В «Слуге народа» осудили толкотню Тищенко из Леросом и допускают, что нардепа могут исключить из фракции

Фракция «Слуга народа» осудила потасовку депутатов Николая Тищенко (СН) и Гео Лероса (внефракционный) во время недавнего заседания Верховной Рады.

Как передает «Укринформ», пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук во время брифинга в Раде заявила, что фракция осуждает действия каждого из нардепов.

«Мы осуждаем действия нашего коллеги Николая Тищенко, они неприемлемы. Вместе с тем, мы не можем смириться с действиями нашего бывшего коллеги Гео Лероса, который был избран в парламент по избирательным спискам «Слуги народа» и который в определенный момент начал распространять фейки о нашей фракции и дошел до откровенных оскорблений в адрес президента», — сказала Палийчук.

По ее словам, Лерос должен сложить депутатский мандат. Кроме того, фракция поддержала предложение ее председателя Давида Арахамии отстранить участников потасовки от пленарных заседаний на 5 дней. Фракция обратится по этому поводу в комитет по депутатской этике.

Депутат от СН Александр Качура заявил в эфире «Украина 24», что Тищенко на следующем заседании фракции «Слуга народа» могут исключить из политсилы.

«Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос [об исключении Тищенко]», — заявил Качура, добавив, что в инциденте виноват и Лерос.

Тем временем нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин сообщил, что подал в Госбюро расследований и в Офис генпрокурора заявление на Тищенко. В его действиях он увидел насилие против депутата из-за его политдеятельности (ч. 2 ст. 346 УК) и создание препятствий в работе депутата (ч. 1 ст. 351 УК).

«Теперь Тищенко должно заняться ГБР. Это при условии, конечно, что госпожа генпрокурор будет действительно независимая [сведения в ЕРДР должна вносить Ирина Венедиктова], а не покрывать своих бывших однопартийцев. Но даже при ее бездействии или противодействии сроки по этим статьям достаточны, чтобы добиться справедливости», — заявил Юрчишин.