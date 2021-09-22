Кабмін випустить облігації на 20 мільярдів гривень для фінансування програми іпотеки в Україні

Кабінет міністрів схвалив випуск облігацій внутрішньої державної позики на 20 млрд гривень — для фінансування програми доступної іпотеки для українців.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 22 вересня.
«Аби більше громадян могло скористатися програмою президента [«Доступна іпотека»], уряд збільшить ресурс Укрфінжитла вже у 2021 році. Проєктом пропонується випустити облігації внутрішньої держпозики обсягом 20 млрд гривень», — розповів він.
На думку Шмигаля, ці кошти дадуть можливість забезпечити тисячі українських родин доступним житлом.
Окремо прем’єр-міністр наголосив, що забезпечення українців житлом є пріоритетним питанням соціальної важливості для держави.
- Раніше Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу пільгової іпотеки для переселенців під 3% річних — осіб, які отримають кредит, відбиратиме генератор випадкових чисел.
- До цього Кабінет міністрів спростив умови для позичальників за програмою пільгового іпотечного кредитування під 7%, зокрема розширив перелік тих, хто може претендувати на іпотеку.