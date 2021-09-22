Кабмин выпустит облигации на 20 млрд гривен для финансирования программы ипотеки в Украине

Кабинет министров одобрил выпуск облигаций внутреннего государственного займа на 20 млрд гривен — для финансирования программы доступной ипотеки для украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 сентября.

«Чтобы больше граждан могло воспользоваться программой президента [«Доступная ипотека»], правительство увеличит ресурс Укрфинжилья уже в 2021 году. Проектом предлагается выпустить облигации внутреннего госзайма объемом 20 млрд гривен», — рассказал он.