В Украине одобрили механизм предоставления переселенцам ипотеки под 3%. Счастливчиков будет выбирать генератор случайных чисел

Кабинет министров утвердил порядок распределения льготной ипотеки для переселенцев под 3% годовых — людей, которые получат кредит, будет отбирать генератор случайных чисел.

Соответствующее решение правительство приняло 28 апреля.

Сначала для определения людей, которые смогут претендовать на льготную ипотеку, сформируют отдельную очередь на базе действующих реестров Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству и его региональных управлений.

После этого отбор победителей из числа кандидатов, которые будут находиться в новообразованной очереди, будет происходить путем случайного выбора — с помощью генератора случайных чисел.

Ипотечные кредиты будут предоставлять переселенцам за счет средств гранта в размере €25,5 млн, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW).

«В случае попадания в очередь по соглашению с KfW, человек одновременно сохраняет свое место в очереди, сформированной Государственным фондом и его региональными управлениями до момента получения жилья», — отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

По этой программе можно будет получить льготный кредит на введенное в эксплуатацию жилье стоимостью до 40 тысяч евро сроком до 20 лет из расчета 63 кв. м общей площади и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Всего в рамках проекта в 2021—2022 годах планируют обеспечить жильем примерно 680 семей или 1 768 переселенцев.

Отдельно отмечается, что люди сами смогут выбрать квартиру в многоэтажке или одноквартирный жилой дом при условии, что недвижимость была введена в эксплуатацию не более 35 лет назад или прошла реконструкцию не более 25 лет назад.