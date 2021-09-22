В Україні можуть зробити платними дороги для вантажівок вагою понад 12 тонн

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 22 вересня, схвалив проєкт змін до деяких законів, Бюджетного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення плати за користування автодорогами загального значення важкими вантажівками.

Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра.

Мінінфраструктури підготувало законопроэкти, якими пропонується ввести в Україні оплату за користування дорогами державного значення для вантажівок понад 12 тонн.

«Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок», — сказано в повідомленні.

Отримані з оплат гроші пропонується накопичувати в державному дорожньому фонді. Вони будуть додатковим ресурсом для створення нової інфраструктури і ремонту існуючої.

Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що ініціатива — частина Угоди про асоціацію України з Євросоюзом і такі правила діють в країнах ЄС.