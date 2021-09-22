В Україні можуть зробити платними дороги для вантажівок вагою понад 12 тонн

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 22 вересня, схвалив проєкт змін до деяких законів, Бюджетного кодексу і Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення плати за користування автодорогами загального значення важкими вантажівками.
Про це повідомляє пресслужба премʼєр-міністра.
Мінінфраструктури підготувало законопроэкти, якими пропонується ввести в Україні оплату за користування дорогами державного значення для вантажівок понад 12 тонн.
«Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження та знос саме від вантажівок», — сказано в повідомленні.
Отримані з оплат гроші пропонується накопичувати в державному дорожньому фонді. Вони будуть додатковим ресурсом для створення нової інфраструктури і ремонту існуючої.
Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що ініціатива — частина Угоди про асоціацію України з Євросоюзом і такі правила діють в країнах ЄС.
- У червні в Україні важким вантажівкам заборонили користуватися державними дорогами в спеку. Заборона стосується транспорту із фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь більшь ніж 7 тонн. Обмеження вступають в силу в денний час доби при температурі повітря вище 28 градусів тепла.
- З 1 листопада в Україні набуде чинності новий державний стандарт знаків дорожнього руху.