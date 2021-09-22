В Украине могут сделать платными дороги для грузовиков весом свыше 12 тонн

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 22 сентября, одобрил проект изменений в некоторые законы, Бюджетный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно установления платы за пользование автодорогами общего значения тяжелыми грузовиками.
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра.
Мининфраструктуры подготовило законопроекты, которыми предлагается ввести в Украине оплату за пользование дорогами государственного значения для грузовиков более 12 тонн.
«Тысячи километров дорог в Украине строится за счет средств налогоплательщиков, при этом тысячи километров дорог получают наибольшую нагрузку и износ именно от грузовиков», — сказано в сообщении.
Полученные с оплат деньги предлагается накапливать в государственном дорожном фонде. Они будут дополнительным ресурсом для создания новой инфраструктуры и ремонта существующей.
Премьер Денис Шмыгаль отметил, что инициатива — часть Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом и такие правила действуют в странах ЕС.
- В июне в Украине тяжелым грузовикам запретили пользоваться государственными дорогами в жару. Запрет касается транспорта с фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Ограничения вступают в силу в дневное время суток при температуре воздуха выше 28 градусов тепла.
- С 1 ноября в Украине вступит в силу новый государственный стандарт знаков дорожного движения.