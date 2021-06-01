С сегодняшнего дня грузовикам запрещено ездить по дорогам государственного значения в жару

С сегодняшнего дня грузовикам запрещено пользоваться государственными дорогами в жару.

Об этом сообщает «Укравтодор».

Там напомнили, что на дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Запрет касается транспорта фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн. Движение ограничат в дневное время суток при температуре воздуха выше 28 градусов тепла.

При этом исключение будут делать для грузовиков, перевозящих опасные, скоропортящиеся грузы, живых животных и птиц, а также участвующих в предотвращении или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Водителям советуют переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса. Контролировать выполнение этих норм будут сотрудники «Укравтодора» и Национальной полиции.