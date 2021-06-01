Відсьогодні вантажівкам заборонено рухатися дорогами державного значення у спеку

Відсьогодні вантажівкам заборонено рухатися державними дорогами у спеку.

Про це повідомляє «Укравтодор".

Там нагадали, що на дорогах загального користування державного значення встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити.

Заборона стосується транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн. Рух обмежуватимуть у денну пору доби за температури повітря понад 28 градусів тепла.

При цьому виняток робитимуть для вантажівок, які перевозять небезпечні, швидкопсувні вантажі, живих тварин і птицю, а також беруть участь у запобіганні або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Водіям радять перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу. Контролюватимуть виконання цієї норми працівники «Укравтодору» та Національної поліції.