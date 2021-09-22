В Австралії стався один з найпотужніших у країні землетрусів

На південному сході Австралії стався землетрус магнітудою 6. Так, у Мельбурні стихія частково зруйнувала 46 будинків і пошкодила електромережі, до яких підключені 35 тисяч жителів.

Зазначається, що це один з найбільших землетрусів у країні за всю історію спостережень, пише Reuters.

Національна сейсмологічна служба попереджає про можливість повторних підземних поштовхів протягом наступних тижнів або навіть місяців.

«Це досить сильний землетрус, існує ймовірність того, що за ним може послідувати ще один, більш сильний», — сказав глава сейсмологічного дослідницького центру Адам Паскаль.

Епіцентр землетрусу був неподалік містечка Менсфілд у штаті Вікторія, приблизно за 200 км на північний схід від Мельбурну, на глибині 10 км.

За словами премʼєр-міністра країни Скотта Моррісона, повідомлення про серйозні травми та збитки від землетрусу не надходили.