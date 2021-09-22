В Австралии произошло одно из самых мощных в стране землетрясений

На юго-востоке Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. Так, в Мельбурне стихия частично разрушила 46 домов и повредила электросети, к которым подключены 35 тысяч жителей.

Отмечается, что это одно из крупнейших землетрясений в стране за всю историю наблюдений, пишет Reuters.

Национальная сейсмологическая служба предупреждает о возможности повторных подземных толчков в течение следующих недель или даже месяцев.

«Это достаточно сильное землетрясение, существует вероятность того, что за ним может последовать еще одно, более сильное», — сказал глава сейсмологического исследовательского центра Адам Паскаль.

Эпицентр землетрясения находился недалеко от городка Мэнсфилд в штате Виктория, примерно в 200 км к северо-востоку от Мельбурна, на глубине 10 км.

По словам премьер-министра страны Скотта Моррисона, сообщения о серьезных травмах и ущербе от землетрясения не поступали.