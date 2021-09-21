Суддя з Мукачева отримав 7 років в’язниці за дві тисячі гривень хабаря

Суддю Мукачівського міськрайонного суду та колишнього начальника юридичного відділу управління Пенсійного фонду (ПФУ) в Закарпатській області засудили до позбавлення волі за хабар.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посилаючись на обвинувальний вирок Вищого антикорупційного суду від 21 вересня.

За даними досудового розслідування, 11 вересня 2017 року суддя за посередництва посадовця ПФУ одержав 2 тисячі гривень хабаря. За це служитель Феміди мав винести судове рішення на користь позивача до Управління соцзахисту населення Мукачівської РДА.

За хабарництво судді призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади протягом 3 років. Його спільника засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Як зазначає Центр протидії корупції, йдеться про суддю Михайла Пака і начальника юрвідділу Олега Маковського.