Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за две тысячи гривен взятки

Судью Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела управления Пенсионного фонда (ПФУ) в Закарпатской области приговорили к лишению свободы за взятку.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября.

По данным предварительного расследования, 11 сентября 2017 года судья при посредничестве чиновника ПФУ получил 2 тысячи гривен взятки. За это служитель Фемиды должен был вынести судебное решение в пользу истца к Управлению соцзащиты населения Мукачевской РГА.

За взяточничество судье назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Как отмечает Центр противодействия коррупции, речь идет о судье Михаиле Паке и начальнике юротдела Олеге Маковском.