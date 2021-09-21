Судья из Мукачево получил 7 лет тюрьмы за две тысячи гривен взятки

Судью Мукачевского горрайонного суда и бывшего начальника юридического отдела управления Пенсионного фонда (ПФУ) в Закарпатской области приговорили к лишению свободы за взятку.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ссылаясь на обвинительный приговор Высшего антикоррупционного суда от 21 сентября.
По данным предварительного расследования, 11 сентября 2017 года судья при посредничестве чиновника ПФУ получил 2 тысячи гривен взятки. За это служитель Фемиды должен был вынести судебное решение в пользу истца к Управлению соцзащиты населения Мукачевской РГА.
За взяточничество судье назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности в течение 3 лет. Его сообщника приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.
Как отмечает Центр противодействия коррупции, речь идет о судье Михаиле Паке и начальнике юротдела Олеге Маковском.
- 16 сентября Верховный суд отменил приговор Высшего антикоррупционного суда, который в феврале этого года приговорил бывшего судью Апелляционного суда Черкасской области Владимира Пономаренко к 2 годам лишения свободы за взятку в 30 тысяч гривен.
- Ранее Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор судье Броварского горрайонного суда Киевской области и признал ее виновной в получении €1 тысячи взятки. По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о судье Анне Билык, которая вымогала деньги у предприятия за решение по делу об изъятии 13,5 тонны горючего налоговиками. За вознаграждение она обещала вернуть топливо. Судью приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией автомобиля и земельного участка в Броварах.