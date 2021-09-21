У МОЗ заявили, що зафіксували 95 випадків смертей після вакцинації. У 77 з них зв’язок зі щепленням не виявили

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що за весь час вакцинації українців від коронавірусу зафіксували 95 випадків смерті. У 77 з них зв’язок зі щепленням не підтвердився, інші 18 наразі досліджуються.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«77 протоколів розслідувань регіональних груп оперативного реагування ДЕЦ України вже отримав. У всіх встановлено, що це були випадкові події, які співпали в часі з проведеним щепленням. Причинно-наслідковий зв’язок із проведеною імунізацією відсутній», — йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні вже вакцинували 6,3 мільйона людей. Таким чином ймовірні летальні випадки після вакцинації становлять 0,0015%.

У МОЗ зазначають, що в цю статистику потрапляють люди, які померли протягом 30 днів після введення першої або другої дози вакцини. Реальні причини смерті відомство не називає, посилаючись на медичну таємницю.

«Померло 95, завершили розслідування щодо 77, і в тих випадках, в яких завершили, це збіг у часі з вакцинацією, 18 випадків, зокрема і студент — розслідування тривають і наразі сьогодні за 18 летальними випадками, ми не можемо говорити про причини смерті», — пояснює у коментарі LIGA.net лікар-анестезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Сергій Дубров.