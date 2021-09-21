В Минздраве заявили, что зафиксировали 95 случаев смертей после вакцинации. В 77 из них связь с прививкой не выявили

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за все время вакцинации украинцев от коронавируса зафиксировали 95 случаев смерти. В 77 из них связь с прививкой не подтвердилась, другие 18 пока исследуются.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«77 протоколов расследований региональных групп оперативного реагирования ГЭЦ Украины уже получил. Во всех установлено, что это были случайные события, которые совпали по времени с проведенной прививкой. Причинно-следственная связь с проведенной иммунизацией отсутствует», — говорится в сообщении.

Всего в Украине уже вакцинировали 6,3 миллиона человек. Таким образом возможные летальные случаи после вакцинации составляют 0,0015%.

В Минздраве отмечают, что в эту статистику попадают люди, которые умерли в течение 30 дней после введения первой или второй дозы вакцины. Реальные причины смерти ведомство не называет, ссылаясь на медицинскую тайну.

«Умерло 95, завершили расследование 77, и в тех случаях, в которых завершили, это совпадение по времени с вакцинацией, 18 случаев, в том числе и студент — расследования продолжаются и сейчас сегодня по 18 летальным случаям, мы не можем говорить о причинах смерти», — объясняет в комментарии LIGA.net врач-анестезиолог, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Сергей Дубров.