У МОЗ відреагували на смерть студента після вакцинації. Причиною назвали набряк легенів

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що причиною смерті 19-річного студента Українського гуманітарного інституту Володимира Сала стала серцево-легенева недостатність і набряк легенів.
Про це він розповів «ТСН».
Раніше в його університеті повідомляли, що Сало помер після вакцинації від коронавірусу 13 вересня. Він зробив щеплення о 14:30, а до вечора у нього піднялася температура. Приблизно о 20:15 почалися судоми — через 20 хвилин його пульс зупинився.
«Безпосередньо призвела до смерті серцево-легенева недостатність, набряк легенів. Але що саме викликало такий стан, поки залишається невідомим, ми будемо чекати лабораторних досліджень», — сказав Кузін.
Про смерть хлопця МОЗ отримав повідомлення майже через тиждень, хоча про смерть у день щеплення повинні повідомляти екстрено. На якому етапі стався збій, зʼясовують. Поліція тим часом відкрила кримінальне провадження, але експертиза триватиме місяць.
Повідомляють, що з флакона, з якого отримав інʼєкцію Сало, вакцинували ще пʼять осіб і всі вони почуваються добре.
- Всього в Україні було зафіксовано три випадки смерті в день вакцинації від коронавірусу. В одному з них звʼязок смерті зі щепленням не підтвердили.
- Компанія Pfizer, коментуючи смерть чоловіка у Вінницькій області, також заявила, що звʼязок між смертю і вакцинацією не доведений.