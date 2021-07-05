У Pfizer відреагували на смерть чоловіка у Вінницькій області після вакцинації

У компанії Pfizer прокоментували смерть чоловіка у Вінницькій області, що сталася за кілька годин після вакцинації від коронавірусу. Там зазначили, що зв’язок між смертю і вакцинацією не доведений.
Про це пише Reuters.
«Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно повʼязані з нашою вакциною від COVID-19 — BNT162b2. Ми підкреслюємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий звʼязок не встановлений», — пояснили там.
У компанії також висловили співчуття родині померлого. Окремо у Pfizer повідомили, що серйозні проблеми зі здоров’ям можуть виникати й без вакцинації.
- 2 липня у Вінницькій області через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech помер 47-річний чоловік. У пʼятьох інших людей, які щепилися з одного флакона з померлим, жодних побічних реакцій не виявлено. Спершу випадок смерті зареєстрували як «несприятливу подію після імунізації», оскільки так вимагає протокол, бо смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.
- За кілька днів медики повідомили, що причиною смерті 47-річного чоловіка через чотири години після отримання вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала гостра серцево-судинна недостатність. Вони закликають не сприймати цей випадок як пересторогу до вакцинації, оскільки наразі немає жодної вагомої підстави повʼязувати щеплення і смерть як причину та наслідок.