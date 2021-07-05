У Pfizer відреагували на смерть чоловіка у Вінницькій області після вакцинації

У компанії Pfizer прокоментували смерть чоловіка у Вінницькій області, що сталася за кілька годин після вакцинації від коронавірусу. Там зазначили, що зв’язок між смертю і вакцинацією не доведений.

Про це пише Reuters.

«Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно повʼязані з нашою вакциною від COVID-19 — BNT162b2. Ми підкреслюємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий звʼязок не встановлений», — пояснили там.

У компанії також висловили співчуття родині померлого. Окремо у Pfizer повідомили, що серйозні проблеми зі здоров’ям можуть виникати й без вакцинації.