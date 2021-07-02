МОЗ: У Вінницькій області через кілька годин після вакцинації помер 47-річний чоловік. Причини наразі встановлюють

Міністерство охорони здоровʼя 2 липня повідомило про смерть 47-річного чоловіка, який за 4, 5 години до цього вакцинувався від коронавірусу препаратом Pfizer. Причини смерті наразі встановлюють.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Чоловік вакцинувався 2 липня о 13:45. Протягом години після щеплення скарг не було. О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту і він втратив свідомість. Тоді відразу викликали швидку, яка провела реанімаційні заходи. О 18:02 медики констатували його смерть.