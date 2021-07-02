Минздрав: В Винницкой области через несколько часов после вакцинации умер 47-летний мужчина. Причины пока устанавливают

Министерство здравоохранения 2 июля сообщило о смерти 47-летнего мужчины, который за 4,5 часа до этого вакцинировался от коронавируса препаратом Pfizer. Причины смерти пока устанавливают.

Об этом говорится в сообщении Минздрава

Мужчина вакцинировался 2 июля в 13:45. В течение часа после прививки жалоб не было. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту и он потерял сознание. Тогда сразу вызвали скорую, которая провела реанимационные меры. В 18:02 медики констатировали его смерть.

Известно, что мужчина вакцинировался препаратом Pfizer-BioNTech. У 5 других людей, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное. Смерть зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку она произошла в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Департамента здравоохранения Винницкой области.

Согласно украинскому законодательству, Департамент и в дальнейшем будет расследовать случаи смерти в течении 30 суток после прививки. В Минздраве отметили, что вакцинация против коронавируса не предотвращает развития других заболеваний или смерти от других причин.