Рада цього тижня збереться на позачергове засідання

Верховна Рада 23 вересня проведе позачергове засідання парламенту. Підписи для його скликання зібрав нардеп Олександр Дубінський.
Про це заявив очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «РБК-Україна».
«Пан Разумков сьогодні надіслав мені листа, що в четвер він призначив позачергову сесію. Дубінський три-чотири місяці тому збирав позачергову по ФОПах. І назбиралося, і на четвер призначене», — пояснив він.
Арахамія пояснив, що на засіданні розглянуть пропозицію скасувати закон про обов’язкову наявність реєстратора розрахункових операцій (РРО) для ФОПів. Він підкреслив, що «Слуга народу» цю ідею не підтримуватиме.
- Нагадаємо, у вересні 2019 року депутати ухвалили закони, що зобовʼязують ФОП використовувати касові апарати. Вони вводять систему повернення коштів покупцям за виявлення нефіскальних чеків. Окрім того, у жовтні 2019 року Зеленський підписав указ № 761/2019 про сприятливі умови для ФОПів. Документ передбачав, що з 1 січня 2020 року підприємці зможуть замість купівлі касових апаратів і видачі паперових чеків завантажити на свій смартфон відповідний додаток і видавати за його допомогою електронні чеки.
- Але у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує запровадження обовʼязкових реєстраторів розрахункових операцій («касових апаратів») для більшості категорій фізичних осіб — підприємців до 1 січня 2022 року.