Рада на этой неделе соберется на внеочередное заседание

Верховная Рада 23 сентября проведет внеочередное заседание парламента. Подписи для его созыва собрал нардеп Александр Дубинский.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет «РБК-Украина».

«Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФЛП. И собралось, и на четверг назначено», — пояснил он.

Арахамия пояснил, что на заседании рассмотрят предложение отменить закон об обязательном наличии регистратора расчетных операций (РРО) для ФЛП. Он подчеркнул, что «Слуга народа» эту идею не будет поддерживать.