Рада на этой неделе соберется на внеочередное заседание

Верховная Рада 23 сентября проведет внеочередное заседание парламента. Подписи для его созыва собрал нардеп Александр Дубинский.
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет «РБК-Украина».
«Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФЛП. И собралось, и на четверг назначено», — пояснил он.
Арахамия пояснил, что на заседании рассмотрят предложение отменить закон об обязательном наличии регистратора расчетных операций (РРО) для ФЛП. Он подчеркнул, что «Слуга народа» эту идею не будет поддерживать.
- Напомним, в сентябре 2019 года депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты. Они вводят систему возврата средств покупателям за выявление нефискальных чеков. Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский подписал указ № 761/2019 о благоприятных условиях для ФЛП. Документ предусматривал, что с 1 января 2020 года предприниматели смогут вместо покупки кассовых аппаратов и выдачи бумажных чеков загрузить на свой смартфон соответствующее приложение и выдавать с его помощью электронные чеки.
- Но в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон, который переносит введение обязательных регистраторов расчетных операций («кассовых аппаратов») для большинства категорий физических лиц — предпринимателей до 1 января 2022 года.