BTS зняли кліп в Генеральній Асамблеї. Він побив рекорд за переглядами на каналі ООН

Південнокорейський K-pop гурт BTS 20 вересня виступив перед початком 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку і зняв там кліп, який побив рекорд за переглядами на YouTube-каналі ООН.

Учасники групи прибули в ООН як спеціальні посланники президента ООН з питань майбутніх поколінь і культури. При цьому вони входили до складу місії від Південної Кореї — для цього їм видали дипломатичні паспорти.

Під час виступу музиканти розповіли про глобальні цілі із боротьби з бідністю, нерівністю, несправедливістю і зміною клімату, а також торкнулися теми пандемії, закликавши всіх людей вакцинуватися.