Роботи Boston Dynamics станцювали з BTS

Південнокорейська компанія Hyundai Motor Group «відсвяткувала» покупку контрольного пакету акцій американської Boston Dynamics випуском двох роликів з K-pop гуртом BTS.

У першому ролику під назвою «Ласкаво просимо в сімʼю з BTS» роботи Spot і Atlas танцюють разом з учасниками гурту під пісню «IONIQ: Iʼm On It». Цю пісню гурт записував для бренду електромобілів Hyundai IONIQ.

Окремо Boston Dynamics випустила кліп «Spotʼs On It», в якому сім робопсов танцюють під трек BTS. «Ми раді стати частиною Hyundai Motor Group! І ми святкуємо це танцем», — сказано в описі до відео.

Компанія зазначила, що залучала до зйомок професійного хореографа.