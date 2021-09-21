Кличко запропонував ексглаві поліції Києва стати його заступником

Колишній начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко може стати заступником мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомило джерело «Бабеля» у КМДА.

За словами співрозмовника, мер сам запропонував Крищенкові стати його заступником та вже вніс у Київраду відповідну кандидатуру. Голосування за призначення колишнього правоохоронця може відбутися в четвер, 23 серпня.

Якщо голосування буде успішним, то Крищенко опікуватиметься муніципальною безпекою.