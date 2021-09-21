Кличко предложил экс-главе полиции Киева стать его заместителем

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко может стать заместителем мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщил источник «Бабеля» в КГГА.

По словам собеседника, мэр сам предложил Крищенко стать его заместителем и уже внес в Киевсовет соответствующую кандидатуру. Голосование за назначение бывшего правоохранителя состоится в четверг, 23 августа.

Если голосование пройдет успешно, то Крищенко будет курировать муниципальную безопасность.