В Україну доставили 159 тисяч доз вакцини CoronaVac

Україна в рамках механізму COVAX отримала 159 тисяч доз вакцини CoronaVac. Доставкою препаратів опікувався Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell інактивована) виробництва китайської компанії Sinovac схвалена ВООЗ для екстреного використання, тож продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки.
«Як й інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безоплатно. Ініціатива COVAX є безпрецедентним прикладом солідарності міжнародної спільноти, чия мета — забезпечити справедливий та рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн», — зазначають у МОЗ.
Включно із цією поставкою, на сьогодні ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) від імені COVAX.
Зокрема, у липні ЮНІСЕФ доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.
- CoronaVac — вакцина, яку виготовляє китайська компанія Sinovac Biotech. Її головний компонент — нежиттєздатні вірусні частинки. Вони не можуть спричиняти хворобу, але провокують імунну реакцію. Таку технологію використовують для виробництва багатьох інших вакцин, наприклад, проти поліомієліту та дифтерії. Для повної імунізації людина має отримати дві дози з інтервалом у два тижні.
- Раніше дослідження вакцини у Бразилії показали, що ефективність препарату становить лише 50,38%. Згодом українська фармкомпанія «Лекхім» повідомила, що в Туреччині завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини, де її ефективність оцінили у 83,5%.
- Водночас останнє дослідження вакцини в Індонезії показало, що препарат забезпечує майже 100-відсотковий захист від ускладнень COVID-19, проте виробник поки що відмовився коментувати ці дані.