Україна отримала майже 200 тис. доз вакцини Pfizer від уряду США

Цю партію вакцини разом із розчинником для її розведення надав уряд США через ініціативу COVAX.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Вранці 29 серпня Україна отримала ще 188 370 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

У липні ЮНІСЕФ вже доставив в Україну 2 000 040 доз вакцини Moderna, наданих урядом США. Загалом, наразі Україна отримала 4 325 910 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna та AstraZeneca) в межах цієї ініціативи.

Поставки в межах COVAX продовжаться. До кінця 2021 року Україна має отримати достатню кількість вакцини, щоб захистити до 20% населення від COVID-19.