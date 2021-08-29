Украина получила почти 200 тыс. доз вакцины Pfizer от правительства США

Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX.

В июле ЮНИСЕФ уже предоставил Украине 2 000 040 доз вакцины Moderna от правительства США. В целом, сейчас Украина получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в пределах этой инициативы.

Поставки от COVAX продолжатся. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.