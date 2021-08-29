Украина получила почти 200 тыс. доз вакцины Pfizer от правительства США

Утром 29 августа Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX.
Доставку препарата организовал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением соответствующей холодовой цепи обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
В июле ЮНИСЕФ уже предоставил Украине 2 000 040 доз вакцины Moderna от правительства США. В целом, сейчас Украина получила 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в пределах этой инициативы.
Поставки от COVAX продолжатся. К концу 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.
- В Украине за сутки медики вакцинировали 87 567 человек из них первую дозу получили 29 772, а полностью иммунизированы — 57 795. Всего с начала прививочной кампании препарат получили 5 295 407 человек. Первой дозой привито 5 295 405 человек, а второй — 3 594 758.