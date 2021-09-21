Потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи — ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна досягненням вуглецевої нейтральності у найближче десятиліття.
Про це генсек повідомив під час конференції з питань клімату.
«Наука каже, що потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою. Для того, щоб обмежити підвищення температури на 1,5 градуса, нам необхідно на 45% скоротити викиди до 2030 року, тоді можливо досягти вуглецевої нейтральності до середини сторіччя», — наголосив Гутерріш.
Замість цього, зазначив генсекретар, країни рухаються до збільшення викидів парникових газів на 16%.
На думку Гутерріша, наразі необхідна чітка та рішуча реакція G20.
«На ці країни припадає 80% викидів парникових газів, сьогодні на форумі був консенсус щодо того, що наступна зустріч «двадцятки» буде вкрай важлива для досягнення успіху в рамках конвенції ООН про зміну клімату», — сказав генсекретар.
- Науковці кажуть, що у найближчі десятиліття глобальні зміни клімату спровокують рекордну спеку та більш руйнівні повені, ніж ті, що зараз відбуваються у Європі. При підвищенні температури на один градус Цельсія атмосфера може поглинати приблизно на 7% більше вологи. Додаткова вологість, спричинена глобальним потеплінням, призводить до збільшення кількості опадів у довгостроковій перспективі.