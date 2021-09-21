Потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи — ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що потепління клімату на планеті більш ніж на 1,5 градуса призведе до катастрофи. За його словами, уникнути цього можна досягненням вуглецевої нейтральності у найближче десятиліття.

Про це генсек повідомив під час конференції з питань клімату.

«Наука каже, що потепління вище 1,5 градуса стане катастрофою. Для того, щоб обмежити підвищення температури на 1,5 градуса, нам необхідно на 45% скоротити викиди до 2030 року, тоді можливо досягти вуглецевої нейтральності до середини сторіччя», — наголосив Гутерріш.

Замість цього, зазначив генсекретар, країни рухаються до збільшення викидів парникових газів на 16%.