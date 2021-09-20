США помʼякшать правила вʼїзду з Євросоюзу, в тому числі для українців

Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки в США для вакцинованих європейців. Це рішення позитивно торкнеться і українців, які літали в США через європейські аеропорти.
Обмеження, які діють з березня 2020 року, мають бути зняті з листопада. Зокрема, будуть зняті обмеження для негромадян США, які за 14 днів до візиту в США були в країнах Європи.
З оголошенням про скасування обмежень сторони повинні виступити найближчим часом.
Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян країн Шенгенської зони, до жителів Великої Британії та Ірландії. Після набуття чіннності рішення, для вʼїзду потрібна буде тільки віза і документ про повну вакцинацію.
- 14 липня Європейський Союз вніс Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.
- Більш ніж за два тижні для українців відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія, Швейцарія та Люксембург.
- 18 вересня Латвія посилила умови для вʼїзду туристів з України.