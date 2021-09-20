США помʼякшать правила вʼїзду з Євросоюзу, в тому числі для українців

Сполучені Штати і Європейський Союз домовилися про скасування обмежень на поїздки в США для вакцинованих європейців. Це рішення позитивно торкнеться і українців, які літали в США через європейські аеропорти.

Про це пишуть Politico і AP.

Обмеження, які діють з березня 2020 року, мають бути зняті з листопада. Зокрема, будуть зняті обмеження для негромадян США, які за 14 днів до візиту в США були в країнах Європи.

З оголошенням про скасування обмежень сторони повинні виступити найближчим часом.

Очікується, що зняття обмежень буде застосовуватися до громадян країн Шенгенської зони, до жителів Великої Британії та Ірландії. Після набуття чіннності рішення, для вʼїзду потрібна буде тільки віза і документ про повну вакцинацію.