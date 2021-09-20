США смягчат правила въезда из Евросоюза, в том числе для украинцев

Соединенные Штаты и Европейский Союз договорились об отмене ограничений на поездки в США для вакцинированных европейцев. Это решение позитивно коснется и украинцев, которые летали в США через европейские аэропорты.

Об этом пишут Politico и AP.

Ограничения, действующие с марта 2020 года, должны быть сняты с ноября. В частности, будут сняты ограничения для неграждан США, которые за 14 дней до визита в США были в странах Европы.

С объявлением об отмене ограничений стороны должны выступить в ближайшее время.

Ожидается, что снятие ограничений будет применяться к гражданам стран Шенгенской зоны, к жителям Великобритании и Ирландии. После вступления решения в силу, для въезда нужна будет только виза и документ о полной вакцинации.