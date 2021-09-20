У Запоріжжі поліція викрила турфірму, яка продавала підроблені ПЛР-тести на COVID

У Запоріжжі викрили туристичну фірму, яка виготовляла довідки з негативним результатом на COVID-19 для перетину державного кордону.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Вартість однієї такої «довідки» становила 500 гривень, а з початку року зловмисники сфальсифікували понад 100 зразків таких документів. На бланках містилась підроблена печатка однієї з Державних установ Міністерства охорони здоров’я Запоріжжя і підпис завідувача лабораторії.

Правоохоронці провели обшуки в офісі турагентства і вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, підроблені ПЛР-тести та «чорнові» записи.