В Запорожье полиция разоблачила турфирму, которая продавала поддельные ПЦР-тесты на COVID

В Запорожье разоблачили туристическую фирму, которая изготовляла справки с отрицательным результатом на COVID-19 для пересечения государственной границы.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Стоимость одной такой «справки» составляла 500 гривен, а с начала года злоумышленники сфальсифицировали более 100 образцов таких документов. На бланках стояла поддельная печать одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения Запорожья и подпись заведующего лабораторией.

Правоохранители провели обыски в офисе турагентства и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и «черновые» записи.