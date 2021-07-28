В Хмельницкой области выявили «типографию», где подделывали COVID-сертификаты и удостоверения полицейских и журналистов

В Каменец-Подольском Хмельницкой области правоохранители обнаружили подпольную «типографию», где изготавливали поддельные документы. Среди них — сертификаты о вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В типографии изготавливали ряд документов: дипломы о высшем образовании, сертификаты, свидетельства, аттестаты и приложения к ним, сертификаты о вакцинации от COVID-19, справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов.

При этом документы содержали голографические защитные элементы. Заказ на изготовление и сбыт таких документов злоумышленники принимали через интернет.

Во время обысков изъяли значительное количество дипломов с элементами голографической защиты, различные удостоверения, в том числе сотрудников полиции и прессы, мокрые печати Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения Беларуси, сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов, а также большое количество образцов голограмм.

Кроме того, изъяли три ноутбука с данными клиентов, образцами дипломов, программными средствами для изготовления документов, 15 мобильных телефонов, на которых также обнаружили переписку с клиентами, одноразовые сим-карты, черновые записи и оборудование.