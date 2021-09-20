Росія розпочала масштабні військово-морські навчання у Чорному морі

Близько 20 кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту Росії вийшли у море з пунктів базування в окупованому Севастополі та Новоросійську для проведення військових навчань «з виконанням ракетних і артилерійських стрільб».

Про це повідомляє пресслужба Чорноморського флоту РФ.

До навчань Росія залучила ракетні та протичовнові кораблі, підводні човни, нейтральні сили флоту, допоміжні та рятувальні судна, літаки і вертольоти.

На морських полігонах екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби у складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань із ведення морського бою та знищення супротивника у воді та в повітрі.