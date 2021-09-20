Нацполіція повідомила про підозру екскерівникам двох держустанов. Вони завдали державі 42 млн грн збитків

Правоохоронці повідомили про підозру екскерівникам двох державних установ, оскільки ті завдали державі 42 мільйона гривень збитків під час проведення загальнонаціональної оцінки землі.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Фігурантам інкримінують службове підроблення та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Як встановили поліцейські, ці державні інститути проводили оцінку земель сільгосппризначення за бюджетні кошти.

Так, посадовці внесли до офіційних документів дані про виконання робіт та оплату за них, хоча фактично роботи не виконувалися або ж наразі є незавершеними.

На підставі підписаних керівниками документів з державного бюджету виділили близько 140 мільйонів гривень. Внаслідок дій посадових осіб держава зазнала 42 мільйонів гривень збитків.