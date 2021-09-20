Нацполиция сообщила о подозрении экс-руководителям двух госучреждений. Они нанесли государству 42 млн грн убытков

Правоохранители сообщили о подозрении экс-руководителям двух государственных учреждений, поскольку те нанесли государству 42 миллиона гривен убытков при проведении общенациональной оценки земли.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Фигурантам инкриминируют служебный подлог и растрату чужого имущества в особо крупных размерах. Как установили полицейские, эти государственные институты проводили оценку земель сельхозназначения за бюджетные средства.

Так, руководители внесли в официальные документы данные о выполнении работ и оплате за них, хотя фактически работы не выполнялись или не закончены.

На основании подписанных руководителями документов из государственного бюджета выделили около 140 миллионов гривен. В результате действий должностных лиц государство понесло 42 миллиона гривен убытков.