Служебная халатность ужгородского чиновника нанесла государству миллион гривен убытков

«Подозреваемый не проверил в определенном законом порядке достоверность и возможность включения земельных участков в перечень объектов коммунальной собственности города, подлежащих продаже на аукционе и свободных от застройки», — отмечает следствие.

Служебная халатность должностного лица привела к более чем миллионному убытку.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские сообщили о подозрении экс-чиновнику Ужгородского городского совета, поскольку его служебная халатность привела к убыткам свыше миллиона гривен для государства.

Дело в том, что на этой территории расположен декоративный бассейн, который является неотъемлемой частью комплекса Закарпатского областного украинского музыкально-драматического театра.

Однако несмотря на запрет проведения аукционов относительно земель, которые используют предприятия в сфере культуры и искусства, они были проданы двум лицам.

Таким образом действия бывшего руководителя департамента Ужгородского городского совета нанесли государству ущерб на сумму свыше 1,1 миллиона гривен.